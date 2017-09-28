«Ашан» запустит интернет-магазин с доставкой на дом
Ретейлер «Ашан» запустит на российском рынке интернет-продажи продуктов питания.
Сейчас тестируется онлайн–продажа некоторых бакалейных товаров, напитков и кондитерских изделий. В будущем в интернете планируется продавать свежие продукты: рыбу, мясо, овощи и фрукты.
Кроме того, помимо самовывоза из магазинов, клиенты смогут оформить доставку на дом. Более того, такая функция будет приоритетной на первое время.
Начнутся интернет-продажи с Москвы.
Ранее стало известно, что «Ашан» переименует все собственные торговые марки под единым флагманским брендом.
Источник: «Интерфакс»
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