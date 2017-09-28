Ретейлер «Ашан» запустит на российском рынке интернет-продажи продуктов питания.

Сейчас тестируется онлайн–продажа некоторых бакалейных товаров, напитков и кондитерских изделий. В будущем в интернете планируется продавать свежие продукты: рыбу, мясо, овощи и фрукты.

Кроме того, помимо самовывоза из магазинов, клиенты смогут оформить доставку на дом. Более того, такая функция будет приоритетной на первое время.

Начнутся интернет-продажи с Москвы.

Ранее стало известно, что «Ашан» переименует все собственные торговые марки под единым флагманским брендом.

Источник: «Интерфакс»