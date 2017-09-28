В Москве к системе видеонаблюдения с функцией распознавания лиц компании NTechLab подключили 160 тысяч камер.

Алгоритм системы основан на использовании нейросетей. Функция в режиме онлайн сканирует лица, определяет пол и возраст и сравнивает в различными базами данных.

«Наш приоритет — баланс между конфиденциальностью и безопасностью, и мы придерживаемся строгой внутренней политики контроля, гарантирующей соблюдение прав граждан», — подчеркнул глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

Сейчас к системе имеют доступ 16 тысяч пользователей — в основном, сотрудники правоохранительных органов. У каждого свой уровень доступа, вход в систему фиксируется. Вместе с тем, до конца года горожане смогут самостоятельно устанавливать на своих домах камеры и подключать их к единой системе видеонаблюдения. При этом сеть видеокамер охватывает около 95 % подъездов жилых домов.

Источник: портал мэрии Москвы