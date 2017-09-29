В Даниловской мануфактуре в ночь на пятницу напали на здание, в котором находится редакция «Ленты.ру».

Неизвестные разбили несколько стекол, нарисовали на стенах нацистскую символику. Они также написали на одной из стен «Врешь Лента» (пунктуация сохранена. — Прим. ред.). В результате инцидента никто не пострадал.

По информации агентства «Интерфакс», в здание также бросили бутылку с зажигательной смесью.

«29 сентября на службу „02“ поступило сообщение о том, что около 02:00 неизвестный разбил стекло первого этажа офисного помещения, расположенного по адресу: Варшавское шоссе, дом 9, бросил бутылку с зажигательной смесью внутрь здания и скрылся», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД агентству.

Полиция разыскивает нападавшего. Начато расследование по факту нападения.

Источник: Lenta.ru, агентство «Интерфакс»