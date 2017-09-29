Чаще всего сотрудники МВД находят наркотики в том объеме, которого как раз достаточно для возбуждения уголовного дела.

6 граммов марихуаны чаще изымали полицейские и сотрудники ФСКН за 2013–2014 годы

С этого веса начинается уголовная ответственность по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).

Согласно исследованию, такая же тенденция наблюдается и при изъятии героина (пиковые значения на графике наблюдаются в области минимума, которого достаточно для возбуждения дела. — Прим. ред.).

График: агентство «РБК»

При этом три четверти осужденных за незаконный оборот наркотиков понесли наказание не за распространение, а за хранение и транспортировку запрещенных веществ. В половине случаев суд дает реальные тюремные сроки, а на лечение отправили не более 4 %.

Источник: Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге