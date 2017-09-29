Обновлено: добавлена информация о причине задержания Навального.

Московская полиция задержала политика Алексея Навального в подъезде его дома.

В момент задержания политик собирался ехать на организуемый им митинг в Нижнем Новгороде.

Публикация от Алексей Навальный (@navalny) Сен 29 2017 в 12:00 PDT

По словам сотрудников полиции, политика задержали для подачи объяснения. «Везут в ОВД „Даниловский“ вроде», — написал Навальный в своем инстаграме.

UPD (11:21): В МВД сообщили, что Алексей Навальный задержан «за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии».

Вечером 29 сентября на площади Маркина в Нижнем Новгороде состоится несогласованный митинг Алексея Навального. В это же время в городе пройдет согласованный патриотический марафон «Мой Нижний».

Источник: Алексей Навальный, ТАСС