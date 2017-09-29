Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении дисциплинарного взыскания министру транспорта Максиму Соколову. Соответствующий документ есть на портале правовой информации.

Решение об объявлении дисциплинарного взыскания в виде неполного служебного соответствия главе Минтранса было принято по предложению председателя правительства Дмитрия Медведева.

Ранее президент Владимир Путин лично заявил Соколову, что объявляет ему неполное служебное соответствие из-за ситуации вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Источник: портал правовой информации