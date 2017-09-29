В Росгвардии предложили внести изменения в федеральный закон «Об оружии». В частности, предлагается увеличить срок действия разрешений на хранение и на ношение оружия с 5 до 15 лет.

В ведомстве считают, что такая мера позволит снизить «избыточные обременения» и административные барьеры с «законопослушных владельцев оружия».

Помимо этого, в законе предложили прописать основания для отказа в выдаче лицензий на покупку оружия. Согласно поправкам, основанием для отказа станут тяжкое преступление или преступление в состоянии опьянения, а также заключение о том, что гражданин может представлять «повышенную опасность нарушения прав и свобод граждан».

Не должны получать лицензии и те, кто повторно совершил административное нарушение в состоянии опьянения или привлекался к ответственности за отказ проходить проверку на трезвость.

В Росгвардии также предложили запретить хранить и носить оружие тем, кто утратил основания на владение им. Те, кто нарушил правила оборота оружия и лишился лицензии, смогут получить новое только после освоения навыков безопасного обращения с ним.

Вдобавок к этому в ведомстве хотят ввести лицензии на приобретение списанного оружия. Причина в том, что пневматические винтовки, пистолеты и некоторые другие виды оружия можно купить без лицензии. В результате их стали продавать магазинах и киосках.

Поэтому ведомство хочет исключить из ФЗ «Об оружии» нижний порог дульной энергии. Это приравняет пневматические винтовки, пистолеты и револьверы к оружию. Торговать пневматикой смогут только по лицензии.

Ранее ученик школы № 1 в подмосковной Ивантеевке напал на учителя с кухонным топориком. 15-летний школьник из девятого класса стал взрывать в здании самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. Испугавшиеся этого учащиеся начали выпрыгивать из окон — трое получили травмы. По словам одноклассников нападавшего, и они, и директор знали, что подросток планирует атаковать школу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело — сперва о хулиганстве, а затем и о покушении на убийство двух и более человек. Также административное дело завели на охранника, работавшего в тот день в школе.

Источник: агентство «РБК»