С 29 сентября в России официально начали продавать новые смартфоны Apple — iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Впервые за последние несколько лет начало продаж новых айфонов не сопровождалось массовым ажиотажем. В очередь возле ГУМа, где в 10:00 открылся магазин re:Store, выстроились от 20 до 100 человек. За первые 40 минут работы продавцы зарегистрировали 61 электронный чек.

Публикация от re:Store (@restore_ru) Сен 29 2017 в 12:20 PDT

Некоторые ретейлеры, например «Эльдорадо», начали продавать iPhone 8 и iPhone 8 Plus еще в полночь, но также не зафиксировали повышенного спроса на новинку.

Ранее аналогичная ситуация наблюдалась и в других странах. Предполагается, что это связано с ожиданием начала продаж iPhone X.

The Village уже рассказывал о последних новинках Apple, а также об очередях за iPhone 6 и iPhone 7.