На сегодняшний день нет решений о демонтаже телекоммуникационного оборудования сотовых операторов, сообщил руководитель департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев.

«Совместно с операторами сотовой связи в ближайшее время будет утверждена концепция размещения необходимого телекоммуникационного оборудования с точной адресной привязкой. В этой связи заявления о снижении качества обеспечения сотовой связи в городе не имеют под собой никаких оснований», — заявил Гасангаджиев.

Руководитель департамента рассказал, что применяемые ранее методы размещения коммуникационного оборудования допускали наличие множества наружных подводок кабелей. По его словам, оборудование операторов сотовой связи должно быть установлено так, чтобы архитектурный облик города не был нарушен.

Гасангаджиев добавил, что во время работ в рамках программы «Моя улица» происходил локальный демонтаж коммуникационного оборудования, и снижения качества связи не было зафиксировано.

Ранее стало известно, что в рамках программы «Моя улица» телекоммуникационное оборудование операторов связи может быть демонтировано с фонарных столбов, из-за чего качество сотовой связи в центре Москвы может ухудшиться.

Директор РАЭК Сергей Плутогаренко рассказал The Village, кто пострадает от демонтажа стоек связи в Москве.

Источник: «Интерфакс»