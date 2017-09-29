Министерство социальной политики Свердловской области признало законным изъятие приемных детей у жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских, удалившей грудь.

У Савиновских и ее мужа забрали двух приемных детей после того, как женщина удалила обе груди. Она сделала это по медицинским показаниям, однако госорганы нашли ее анонимный блог, который она вела от лица трансгендера (по словам женщины, чтобы морально подготовиться к кардинальным изменениям во внешности). После этого в ее квартиру неожиданно пришли сотрудники соцопеки и забрали детей, мотивировав это тем, что жизнь в семье с трансгендером негативно отразится на их психике. Юлии и ее мужу запрещают видеться с детьми. Кроме приемных сыновей у них есть двое собственных детей, их соцопека проигнорировала.

В ответе ведомства на письмо женщины сообщается, что нарушений в действиях сотрудников районного управления соцзащиты, принявших решение об изъятии детей, не выявлено. По закону, указало министерство, опекуны могут быть освобождены от исполнения обязанностей «в случае возникновения противоречий между интересами подопечного и интересами опекуна». «Такие противоречия были установлены органами опеки и попечительства, что стало причиной изъятия детей из вашей семьи», — поясняется в документе.

Ранее Юлия пыталась оспорить решение соцопеки в суде и даже ездила на телепрограмму «Пусть говорят».

Источники: Facebook, Znak.com