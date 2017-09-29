В пятницу, 29 сентября, на метеостанции ВДНХ зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление в 766,2 миллиметра ртутного столба. Предыдущий рекорд для этого дня регистрировался 21 год назад — в 1996 году.

Синоптики отмечают, что уходящий сентябрь войдет в историю метеонаблюдений в Москве из-за аномально высокого атмосферного давления. При этом в последний день месяца давление в столице немного понизится.

The Village уже рассказывал, как высокое атмосферное давление влияет на здоровье горожан и погоду.

Источник: «Метеоновости»