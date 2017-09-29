«Уральские авиалинии» будут бесплатно перевозить на своих самолетах пассажиров с билетами «ВИМ-Авиа». Перевозка таких пассажиров будет осуществляться только при наличии свободных мест и до 16 октября.

На рейс будут допускаться только пассажиры, чей маршрут в билете «ВИМ-Авиа» совпадает с маршрутом «Уральских авиалиний». «Для посадки на рейс клиентам авиакомпании „ВИМ-Авиа“, имеющим на руках действительный билет, необходимо обращаться в представительства авиакомпании „Уральские авиалинии“ в аэропортах следования», — пояснили в компании.

Источник: Znak.com.

За прошлую неделю «ВИМ-Авиа» задержала несколько десятков рейсов. Некоторые вылеты состоялись только спустя сутки. Контролирующие органы установили, что задержки связаны с финансовыми проблемами перевозчика. В сложившихся условиях компании пришлось отменить все чартерные рейсы.

Одновременно с этим стало известно, что на руководство «ВИМ-Авиа» завели уголовное дело из-за хищения денег пассажиров. По версии следствия, в компании знали, что денег на покупку топлива и обслуживание самолетов не хватит, но продолжали продавать билеты. Расследованием произошедшего теперь занимается центральный аппарат СКР.

The Village выяснил, как теперь действовать пассажирам, которые уже успели приобрести билеты на рейсы «ВИМ-Авиа».