Члены комитета Госдумы по культуре после просмотра фильма Алексея Учителя «Матильда» решили, что картина не нарушает российское законодательство и не оскорбляет чувств верующих.

«Это яркий, интересный, профессионально снятый художественный фильм, в котором творческий вымысел органично вписан в контекст истории нашей великой страны», — сказано в заявлении комитета. Оно есть в распоряжении агентства «Интерфакс».

В комитете подчеркнули, что фильм не содержит материалов, которые нарушают российское законодательство. В частности, направленное на защиту нравственности и чувств верующих. «Считаем, что широкий кинотеатральный прокат фильма вызовет дополнительный интерес к страницам истории нашей страны», — добавили депутаты.

Ранее в Москве появились билборды с цитатами из переписки императора Николая II с женой, Александрой Федоровной. Они стали частью церковного проекта, направленного на «утверждение семейных ценностей в обществе» и «донесение до людей правдивой информации о жизни царской семьи».

Осенью в прокат выйдет фильм Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. По словам депутата Госдумы Натальи Поклонской, картина «признается церковью хулой на дух святой». В РПЦ ситуацию с угрозами поджогов кинотеатров из-за «Матильды» сравнили с Charlie Hebdo.

Источник: агентство «Интерфакс»