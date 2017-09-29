Москвичка Анна Назарова выплатит штрафы за неправильную парковку на сумму 320 тысяч рублей.

В 2015 году Назарова сменила место жительства, где считалась «резидентом». Однако она продолжила парковать автомобиль по старому адресу с 20:00 до 08:00 за 3 тысячи рублей в год. «Фактически я оплачивала прошлогоднее резидентное разрешение, которое уже было недействительно на момент переезда. В этом моя ошибка», — сказала она.

Ранее Анне Назаровой выписали штрафы за неправильную парковку в районе Доргомилово на общую сумму 320 тысяч рублей. При этом, по словам женщины, она исправно оплачивала резидентное разрешение на парковку. Она заявляла, что штрафы на такую сумму — результат ошибки в системе оплаты.

После разбирательства районный суд встал на сторону ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Источник: ТАСС