Президент России Владимир Путин распорядился направить два самолета Ту-214 летного спецотряда «Россия» на помощь пассажирам «ВИМ-Авиа». Они помогут вывезти людей из Антальи.

В управделами президента уточнили, что один борт вылетел в Турцию в 13:00 по московскому времени, а второй отправится туда в 18:00. Они будут обслуживаться в аэропорту Внуково.

Спецотряд «Россия» находится в ведении управления делами президента и обслуживает первых лиц государства. Он насчитывает 60 самолетов.

За прошлую неделю «ВИМ-Авиа» задержала несколько десятков рейсов. Некоторые вылеты состоялись только спустя сутки. Контролирующие органы установили, что задержки связаны с финансовыми проблемами перевозчика. В сложившихся условиях компании пришлось отменить все чартерные рейсы.

The Village выяснил, как теперь действовать пассажирам, которые уже успели приобрести билеты на рейсы «ВИМ-Авиа».

Источник: РИА «Новости»