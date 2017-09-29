На панорамах «Яндекс.Карт» из парка «Зарядье» обнаружили группу фотографирующихся полицейских. Первым внимание на них обратил пользователь Twitter @fakerocksta.

Панорамы Яндекс карт в Зарядье pic.twitter.com/iOkaZ3IlQj — фэйк рокстар (@fakerocksta) 29 сентября 2017 г.

Парк «Зарядье» открылся на месте гостиницы «Россия» ко Дню города 9 сентября. С 11 сентября в парк начали пускать всех желающих. Тогда же в нем повредили стеклянный купол и медиацентр. Спустя несколько дней выяснилось, что посетители уже успели уничтожить около 10 тысяч растений, однако затем эти сообщения опровергли. В результате доработки парка его итоговая смета может увеличиться почти в два раза — с 14 до 25 миллиардов рублей.

Ранее The Village уже рассказывал о людях, которые нашли себя на снимках в «Яндекс.Картах» и Google Maps.