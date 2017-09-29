Мэр Москвы Сергей Собянин открыл обновленный архитектурный макет Москвы на ВДНХ. Он включает главные достопримечательности города, в том числе Красную площадь, парк «Зарядье», храм Христа Спасителя и другие.

По словам Собянина, архитектурные макеты городов являются одним из самых популярных аттракционов в большинстве мегаполисов мира. «Макет Москвы на ВДНХ будет одним из самых больших, детальных и качественных макетов. На нем можно увидеть исторический центр внутри Садового кольца и частично за его пределами. В дальнейшем макет предполагается расширить до Третьего транспортного кольца и далее», — рассказал он.

Для детального рассмотрения миниатюрных зданий посетителям доступна интерактивная система обзора с помощью управляемых видеокамер высокого разрешения, которая позволяет вывести на экран монитора увеличенное в 30 раз изображение.

Макет также оснащен интерактивной системой подсветки зданий изнутри, которой можно управлять, выбирая объекты в соответствии со сценарием.

Предполагается, что в 2020 году, когда работа над макетом завершится, он станет крупнейшим в мире: его площадь превысит отметку в 945 квадратных метров и включит в себя территорию в пределах третьего Транспортного кольца, все вокзалы, а также территорию Воробьевых гор и территорию промзоны ЗИЛ.

Источники: ТАСС, Мосградэкспо