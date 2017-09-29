Лоукостер «Победа» с 30 сентября начнет продавать билеты в соответствии с новыми правилам провоза багажа.

Во-первых, авиакомпания отменила классификацию предметов ручной клади. Теперь пассажиры могут бесплатно взять в салон самолета любой багаж, соответствующий требованиям безопасности, весом не более пяти килограммов и габаритами до 36x30x27 сантиметров.

Во-вторых, согласно новому регламенту, в невозвратный тариф входят только сам перелет и провоз ручной клади. За транспортировку единицы багажа весом до десяти килограммов клиентам «Победы» теперь нужно будет доплатить 499 рублей при бронировании услуги на сайте компании. Как сообщает пресс-служба лоукостера, по статистике авиакомпании около 40 % клиентов не пользовались правом провоза десяти килограммов багажа.

В-третьих, авиакомпания на 25 % снижает тарифы на провоз негабаритного багажа, который включает в себя спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, рыболовное снаряжение и другое.

Предполагается, что новые правила провоза багажа позволят «Победе» снизить тарифы минимум на 20 %.

Ранее «Победа» анонсировала распродажу билетов на все направления по 499 рублей в начале октября.

1 октября вступает в силу закон об отмене бесплатного багажа по невозвратным билетам. Согласно новому закону, пассажир с невозвратным билетом имеет право на бесплатный провоз как минимум 5 килограммов ручной клади. Точные размеры и вес разрешенной к бесплатной перевозке ручной клади будут устанавливать авиакомпании. Также был значительно сокращен список вещей, который можно бесплатно взять на борт в дополнение к ручной клади.

Подробнее о том, как изменятся правила авиаперевозок, можно прочитать в нашем материале.

Источник: сайт «Победы»