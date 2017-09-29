Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: жалобы на цены в зоопарке, дело против «ВИМ-Авиа», одобрение «Матильды» комитетом Госдумы и другие новости.

Начало продаж iPhone 8

С 29 сентября в России официально начали продавать новые смартфоны Apple — iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Впервые за последние несколько лет начало продаж не сопровождалось массовым ажиотажем. Ранее аналогичная ситуация наблюдалась и в других странах. Предполагается, что это связано с ожиданием iPhone X.

Публикация от re:Store (@restore_ru) Сен 29 2017 в 12:20 PDT

Снижение беспошлинного порога

Правительство представило проект федерального бюджета на 2018-2020 годы, в котором предложило снизить порог беспошлинного ввоза товаров через международные почтовые службы. Так, власти хотят снизить порог с 1 000 до 20 евро с 1 июля 2018 года.

Задержание Навального

Оппозиционера Алексея Навального в очередной раз задержали в подъезде его дома в Москве. Полиция сообщила, что он задержан «за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии» — политик собирался ехать на свой митинг в Нижнем Новгороде. Там также задержали Леонида Волкова, главу федерального штаба Навального.

Жалобы на цены в зоопарке

Посетители московского зоопарка пожаловались ФАС на завышенные цены на продукты питания и воду, которые продаются на его территории. Ранее по аналогичному поводу проводилась проверка в аэропортах.

Одобрение «Матильды»

Члены комитета Госдумы по культуре после просмотра фильма Алексея Учителя «Матильда» заключили, что картина не нарушает российское законодательство и не оскорбляет чувств верующих.

«Считаем, что широкий кинотеатральный прокат фильма вызовет дополнительный интерес к страницам истории нашей страны», — рассказали депутаты.

Дело против «ВИМ-Авиа»

Роспотребнадзор возбудил дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании «ВИМ-Авиа». В ведомстве подчеркнули, что предпринимаются все меры, направленные на защиту прав потребителей в связи с отменой рейсов авиакомпании.

Ранее Роспотребнадзор возбудил административное дело против туроператора TUI по жалобам от 43 клиентов «ВИМ-Авиа», которые ждали вылета в аэропорту Домодедово.