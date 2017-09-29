В Государственном музее архитектуры имени Щусева прошла пресс конференция, на которой обсудили начало обследования Дома Мельникова и прилегающего участка перед реставрацией. Работы будут проводиться на средства благотворительного Фонда Гетти и Группы Компаний ПИК.

Фонд Гетти выбрал Дом Мельникова в числе 12 мировых памятников архитектуры XX века в рамках программы «Сохранение современности». На углубленное обследование Дома и на разработку программы его сохранения выделили грант в размере 120 000 долларов.

Директор Государственного музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева, отметила, что получение гранта фонда Гетти — это начало первой и важнейшей стадии реставрации Дома, которая определит содержание, ход и сроки последующих работ.

Уточняется, что обследование будет проведено до конца 2018 года. По итогам будет подготовлен проект реставрации, а сами реставрационные работы планируются в 2019-2020 годах.

Государственный музей Мельниковых — центр сохранения, изучения и популяризации творческого наследия архитектора Константина Мельникова и его сына, художника Виктора Мельникова. Музей учрежден Минкультуры России в 2014 году в качестве филиала Государственного музея архитектуры имени Щусева.

Источник: представители Музея архитектуры имени Щусева