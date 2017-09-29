Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование в честь международного Дня пожилого человека и выяснил, сколько россиян боятся постареть.

25 % россиян испытывают страх

перед старостью

При этом почти три четверти опрошенных (73 %) старость не пугает. Исследователи отмечают, что эта доля высока во всех социальных группах.

О страхе перед старостью чаще всего сообщали люди с образованием ниже среднего (38 %) и плохим материальным положением (32 %), а также молодежь (31 % среди 18-24 летних). Среди страхов, связанных со старостью, чаще называют болезни и плохое здоровье (34 %), маленькие пенсии и нехватка денег (33 %), одиночество (20 %) и страх смерти (11 %).

По данным опроса, в старости лучше себя чувствуют те, кто прожил интересную жизни – так считает каждый второй опрошенный (54 %).

Источник: ВЦИОМ