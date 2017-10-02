Сотрудники ФСБ задержали группу сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», базировавшихся в столичном регионе.

По данным спецслужбы, задержанные готовили теракты в местах массового скопления людей и на объектах транспорта. У них нашли две самодельные бомбы, два пистолета ПМ, две гранаты и компоненты для изготовления взрывчатки.

Где именно проходили аресты и сколько людей задержали, в ФСБ не сообщают. Известно лишь, что среди задержанных есть граждане России из северокавказских республик, которыми руководили из-за рубежа. По данным ФСБ, они придерживаются идеи насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого «Всемирного исламского халифата».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за организацию деятельности террористической организации и незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Источник: ФСБ России