В Москве разработали новый дизайн передвижных городских туалетов.

Обновленные туалетные модули будут занимать почти 10 квадратных метров, а площадь внутренних помещений составит 7,5 квадратных метра. Конструкция будет состоять из двух кабин и технического помещения в задней части.

Фото: «Москва 24»

В кабинах разместят раковину и сушилку для рук. При этом исчезнет терминал оплаты для снижения риска повреждения кабины вандалами.

Источник: «Москва 24»