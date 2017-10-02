Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Сергея Михайлова, также известного как Михась, к Алексею Навальному.

Иск касался августовской публикации на сайте Навального следующего содержания: «Все-таки дарил Путин часы С. Михайлову, главе Солнцевской ОПГ». Пост появился после того, как во время предыдущих судебных разбирательств адвокат Михайлова показала распоряжение за подписью президента Владимира Путина о поощрении бизнесмена часами.

Теперь Навальному предстоит удалить пост. Его также обязали компенсировать судебные расходы истца в размере 16,9 тысячи рублей.

Первый иск Михайлов подал после показа фильма про Юрия Чайку «Чайка», где его назвали «криминальным авторитетом» и лидером Солнцевской ОПГ, и требовал компенсации в размере 500 тысяч рублей. Тогда иск бизнесмена удовлетворен не был.

Источник: ТАСС