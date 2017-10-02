Против реконструктора Владимира Масюка возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК («Незаконное приобретение и хранение оружия»). Причина — копия мушкета XVII века, которую сотрудники ДПС нашли в багажнике Масюка.

Сейчас материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Масюку грозит лишение свободы сроком до четырех лет.

По данным правоохранителей, из оружия можно стрелять. Зарядить его можно через дуло. В частности, об этом свидетельствуют две экспертизы — баллистическая и историко-культурная.

Однако Масюк и его адвокат Альфия Темир-Булатова утверждают, что мушкет использовался только на реконструкциях. Они не согласились с результатами экспертиз. Во-первых, потому что из них не ясно, стреляли ли когда-либо из мушкета и какие у него основные тактико-технические характеристики. Во-вторых, нет информации о том, с какими мушкетами сравнивали оружие, чтобы доказать, что это копия.

В свою очередь, глава липецкого военно-исторического клуба «Копье» Павел Семенов выступил в поддержку Масюка. По его мнению, из-за уголовного дела против Масюка могут перестать существовать такие фестивали реконструкторов, как «СтрЕлец» и «Русборг». «Вдруг кто-то в правоохранительных органах решит, что меч и копья являются холодным оружием», — сказал он.

Сейчас в соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Масюка, а его адвокат опубликовала петицию на сайте Change.org с требованием прекратить незаконное уголовное преследование реконструктора.

Впервые СМИ сообщили об этом деле 25–26 сентября. Реконструкциями Масюк занимается с 2005 года. Ружье Владимиру Масюку подарили в 2011 году. Мушкет использовался на фестивале «СтрЕлец» в Липецкой области как атрибут стрельца Русского государства.

Источник: онлайн-издание Tjournal