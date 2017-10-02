Иностранные СМИ заинтересовались историей многодетной матери из Екатеринбурга Юлии Савиновских, у которой опека изъяла двух приемных детей после операции по удалению груди. За последние несколько дней, кроме многочисленных российских СМИ, женщина дала интервью BBC и порталу благотворительного фонда Thomson Reuters, который борется за права людей во всем мире.

Ее адвокат Алексей Бушмаков надеется, что история девушки будет иметь не только российский, но и международный резонанс. «Тема действительно очень чувствительная, актуальная не только для России, но и для всех стран. Развитые страны уже прошли тот этап развития общества, который сейчас проходит Россия. Там общество более терпимо и либерально, нежели в России, поэтому Запад откликается на такие истории нарушения прав», — заявил он.

5 октября Савиновских вновь выступит в суде. На тот раз истцом является опека, она требует признать законным одностороннее расторжение договора о приемной семье с четой Савиновских. «Опека будет доказывать, что изъятие детей происходило в столь срочном порядке, так как здоровью и даже жизни детей якобы что-то угрожало. При этом предусмотренных договором оснований для изъятия детей не было. Мы уверены, что сотрудники опеки неправильно прочитали нормы закона», — отмечает Бушмаков.

Юлия Савиновских утверждает, что удалила грудь по медицинским показателям, однако она вела блог от лица трансгендера. Именно он послужил причиной изъятия детей — по мнению сотрудников соцзащиты, жизнь в семье с трансгендером негативно отразится на их психике. Власти региона признали действия надзорного органа законными.

Источник: Znak.com.