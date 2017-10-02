В соцсетях стартовал флешмоб #мойлюбимыйучитель
В социальных сетях стартовал флешмоб «Мой любимый учитель» по случаю празднования Дня учителя. Он продлится с 29 сентября по 6 октября.
Поздравить педагогов с праздником может каждый желающий, опубликовав пост про любимого педагога и прикрепив фотографию или видео с хештегами: #мойлюбимыйучитель и номером школы.
Всемирный день учителя отмечается 5 октября. Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году.
Источник: информагентство «Москва»
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