В социальных сетях стартовал флешмоб «Мой любимый учитель» по случаю празднования Дня учителя. Он продлится с 29 сентября по 6 октября.

Поздравить педагогов с праздником может каждый желающий, опубликовав пост про любимого педагога и прикрепив фотографию или видео с хештегами: #мойлюбимыйучитель и номером школы.

Всемирный день учителя отмечается 5 октября. Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году.

Источник: информагентство «Москва»