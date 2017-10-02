Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении религиозных объектов в правила пожарной безопасности. Раньше специального регулирования для них не было.

В документе прописано, например, что разожженные кадила во время проведения богослужения можно поставить только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов. Расстояние от него до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов из горючих материалов должно составлять не меньше полуметра.

Разливать горючие жидкости в лампады и светильники можно только из закрытых небьющихся емкостей, а сами светильники необходимо устанавливать так, чтобы они не могли опрокинуться.

Запас горючих жидкостей в молельном зале не должен превышать суточную потребность в них. Не допускается хранение горючих жидкостей в помещениях молельных залов, кроме жидкостей, предназначенных для проведения обрядов. Временно размещаемые в молельном зале горючие материалы — например, ели или сухая трава — должны находиться дальше полутора метров от источника открытого огня. При этом допускается размещение травы по площади молельного зала в праздник Святой Троицы не более чем на одни сутки с дальнейшей заменой.

Документом регулируется пожарная безопасность на объектах религиозного назначения различных конфессий. Постановление согласовано с Межрелигиозным советом России.

Источники: официальный сайт правительства