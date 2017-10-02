В Москве стартовал творческий конкурс на лучший проект памятника Александру Солженицыну. Конкурс приурочен к празднованию 100-летия со дня рождения писателя, которое отметят в 2018 году.

Принять участие в конкурсе могут скульпторы, архитекторы, дизайнеры, художники и промышленные дизайнеры — как самостоятельно, так и в составе творческих коллективов и консорциумов. Для этого до 20 ноября нужно прислать заявку на адрес оргкомитета.

Сдача проекта назначена на 27 ноября. По итогам конкурса 7 декабря назовут трех лауреатов, которые получат 250, 200 и 150 тысяч рублей соответственно. Победитель также получает право создания памятника.

Ранее власти Москвы одобрили установку памятника Солженицыну на улице Солженицына, в сквере между домами 11 и 13. На скульптуру писателя Русский благотворительный фонд Солженицына потратит 15 миллионов рублей.

Источник: сайт Союза московских архитекторов