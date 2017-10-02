В программу «Моя улица — 2017» дополнительно вошли восемь улиц, которые будут благоустроены в рамках переходящего на 2018 год госконтракта. Старт работ на них был запланирован осенью.

Сейчас на улицах начат основной ремонт: там демонтируют старое тротуарное покрытие и приступили к земляным работам по прокладке новой кабельной канализации, куда затем уберут воздушные провода. До начала основных работ по благоустройству здесь отремонтировали газопровод, водопровод и теплотрассу. Позднее обновят ливневую канализацию и сделают дополнительные стоки.

Основные работы в рамках программы завершатся в декабре 2017 года. На время ремонта перекрывать улицы полностью не планируется, движение будут ограничивать на одной-двух полосах в зависимости от участка работ.

Работы будут проводиться на Николоямской, Верхней и Нижней Радищевских, Яузской улицах, улице Солянке, в Солянском проезде, на улицах Высоцкого и Большая Полянка.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы