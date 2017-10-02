Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук.

Если это решение утвердит президиум ВАК и министерство образования и науки, то Мединский окончательно лишится степени.

Докторскую диссертацию Владимира Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков» попросил проверить эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий. Он посчитал, что работа «ненаучна, а местами и прямо абсурдна». Министр культуры, в свою очередь, усомнился в существовании лженауки в XXI веке и уместности беспристрастного научного подхода.

Источник: Иван Бабицкий