Сколько человек потерялись в подмосковных лесах в этом году
МЧС России по Московской области напомнило, сколько человек потерялись при прогулках по лесу с начала года.
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человек потерялись в подмосковных лесах
в 2017 году
Спасатели призвали жителей Подмосковья быть внимательными и соблюдать осторожность при прогулках по лесу.
В ведомстве напомнили, что, отправляясь в лес, необходимо взять с собой полностью заряженный сотовый телефон, а также поставить в известность близких людей о предстоящем походе и рассказать им о предполагаемом маршруте и времени возвращения.
Источник: информагентство «Москва»
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