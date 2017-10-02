МЧС России по Московской области напомнило, сколько человек потерялись при прогулках по лесу с начала года.

867 человек потерялись в подмосковных лесах

в 2017 году

Спасатели призвали жителей Подмосковья быть внимательными и соблюдать осторожность при прогулках по лесу.

В ведомстве напомнили, что, отправляясь в лес, необходимо взять с собой полностью заряженный сотовый телефон, а также поставить в известность близких людей о предстоящем походе и рассказать им о предполагаемом маршруте и времени возвращения.

Источник: информагентство «Москва»