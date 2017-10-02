В Федеральной службе судебных приставов появится новая структура для защиты должников от коллекторов. Соответствующий проект подготовил Минюст.

С той же целью вводится дополнительная должность заместителя директора ведомства. В обязанности зама входит «организация и координация работы по защите прав и законных интересов физических лиц в процессе осуществления юридическими лицами деятельности по возврату просроченной задолженности».

Изменения проведут за счет перераспределения сотрудников. Дополнительное финансирование инициативы не предполагается.

Как быть, если коллекторы ищут должника у вас дома, читайте в материале The Village.

Источник: сайт Минюста