Космонавты с Международной космической станции 3 октября передадут в Музей Москвы коллекцию фотографий города, сделанных с высоты 400 километров.

Снимки были сделаны космонавтами с 2000 по 2017 год в разное время суток. Эти фотографии прежде никогда не выставлялись и не публиковались.

«Фотографии представляют большую художественную ценность. Удивительно, что, работая в сложнейших условиях, космонавты находили возможность заметить красоту столицы и запечатлеть ее. В 2018 году мы планируем провести выставку и показать снимки всем посетителям нашего музея. Экспозиция будет приурочена к 20-летию запуска МКС», — рассказала Алина Сапрыкина, директор Музея Москвы.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы