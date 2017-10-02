В России запустили «горячую линию» по профилактике гриппа
В преддверии эпидемического сезона по гриппу Роспотребнадзор запустил всероссийскую «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ.
Специалисты ответят на вопросы о местах прививок, о подготовке к вакцинации, дадут рекомендации, как избежать простудных инфекций. Консультации пройдут до 16 октября.
Также в ведомстве посоветовали сделать прививки от гриппа. Особое внимание этому предлагается уделить пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями.
Номер «горячей линии»: 8-800-100-0004.
Ранее The Village выяснил, стоит ли делать прививку от гриппа.
Как защититься от заболевания в период эпидемии, читайте в нашем материале.
Источник: сайт Роспотребнадзора
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