В преддверии эпидемического сезона по гриппу Роспотребнадзор запустил всероссийскую «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ.

Специалисты ответят на вопросы о местах прививок, о подготовке к вакцинации, дадут рекомендации, как избежать простудных инфекций. Консультации пройдут до 16 октября.

Также в ведомстве посоветовали сделать прививки от гриппа. Особое внимание этому предлагается уделить пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями.

Номер «горячей линии»: 8-800-100-0004.

Ранее The Village выяснил, стоит ли делать прививку от гриппа.

Как защититься от заболевания в период эпидемии, читайте в нашем материале.

Источник: сайт Роспотребнадзора