На сайте московской мэрии вышли обновления услуг для предприятий и предпринимателей, касающиеся регулирования выбросов в атмосферу.

В частности, функцию «Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий» перевели в электронный режим. Теперь запрос можно оставить на портале, после чего в течение 15 рабочих дней в личный кабинет пользователя поступит заключение или мотивированный отказ.

Кроме того, услуга «Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» теперь предоставляется исключительно на сайте.

Источник: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды