Благотворительный фонд «Система» и Ленино-Снегиревский военно-исторический музей создали открытую выставку орудий, защищавших Москву во время Второй мировой войны.

Так, в Парке Победы на 41-м километре Волоколамского шоссе теперь можно увидеть 23 подлинных орудия, участвовавших в боевых действиях. Благодаря поддержке о фонда «Система» музей получил возможность провести реставрацию и открыть уникальную коллекцию для всеобщего обозрения.

Были осуществлены масштабные инженерно-ландшафтные работы — орудия были подняты из земли, очищены от ржавчины и установлены на постаменты.

Источник: представители музея