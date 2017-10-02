Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: закрытие ресторанов Sbarro и «Елки–палки», защита должников от коллекторов, «горячая линия» по вопросам гриппа, а также другие новости.

Уход иностранных операторов из-за «закона Яровой»

«Закон Яровой», который обязывает интернет-сервисы хранить информацию о пользователях, распространится и на российские подразделения иностранных операторов, что может повлечь их уход из России. Связано это с тем, что при раскрытии персональных данных пользователей спецслужбам нарушается европейский регламент о защите личной информации.

Лишение Мединского докторской степени

Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук. Окончательное решение примут президиум ВАК и министерство образования и науки.

Предотвращение терактов в Москве

ФСБ заявила о задержании сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По данным спецслужбы, задержанные готовили в местах массового скопления людей и на объектах транспорта в Москве. Среди террористов — граждане России из северокавказских республик, ими руководили из-за рубежа.

Возвращение хостелов в жилые дома

Депутаты «Единой России» предложили поправки к законопроекту о запрете размещать хостелы в жилых домах. Нововведения предусматривают разрешить работу хостелов в квартирах при согласии двух третей жителей подъезда и половины жильцов дома. Новые правила планируется ввести к началу 2019 года.

Многомиллионные иски к Hamleys

Российская сеть магазинов детских товаров Hamleys, принадлежащая ретейлеру Евгения Бутмана и Александра Мамута, получила от поставщиков ряд исков на сумму более 30 миллионов рублей. Претензии связаны с задолженностями компании.

Закрытие Sbarro и «Елки-палки»

Холдинг «Планета гостеприимства», который управляет ресторанами Sbarro, «Елки-палки», «Восточный базар», Viaggio и «Маленькая Япония», а также лапшичными YamKee и кафе «Кафесто», закроет все точки до конца года. Проблемы владельцев заведений Мераба и Георгия Елашвили связаны с кризисом и санкциями.

Структура, защищающая должников от коллекторов

В Федеральной службе судебных приставов появится новая структура для защиты должников от коллекторов. Такой законопроект подготовили в Минюсте. С этой же целью предполагается введение должности заместителя директора ведомства.

«Горячая линия» для профилактики гриппа

В преддверии эпидемического сезона по гриппу Роспотребнадзор запустил всероссийскую «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ. Обратиться за консультацией желающие могут до 16 октября.

Конкурс на памятник Солженицыну

Минкультуры объявило конкурс на лучший проект памятника Александру Солженицыну. Скульптуру планируется создать к 2018 году, когда будет отмечаться 100–летний юбилей со дня рождения писателя. Подать заявку можно до 20 октября.