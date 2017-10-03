Савеловский райсуд Москвы признал главу штаба оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова виновным в нарушениях порядка при организации митингов. Его арестовали на 20 суток.

Волкова задержали 29 сентября в Нижнем Новгороде, где должен был состояться митинг сторонников Навального. Этот митинг был согласован мэрией, а площадь Маркина входила в число предложенных администрацией мест, но 25 сентября администрация города вручила организаторам акции постановление об отказе в проведении мероприятия, объяснив это тем, что все площадки заняты.

Ранее был задержан сам Алексей Навальный. Его также арестовали на 20 суток.

Источник: «Интерфакс».