С депутатом Госдумы Натальей Поклонской проводят беседы в Госдуме и в администрации президента. Ей предлагают определиться: или прекратить громкую кампанию против фильма «Матильда», или задуматься о выходе из фракции «Единая Россия» и добровольной сдаче мандата депутата.

«Поклонской предлагают определиться: или она работает в Госдуме как депутат фракции „Единая Россия“, или сдает мандат и борется с „Матильдой“ и проповедует свои клерикально-монархические взгляды, уже не ассоциируясь с правящей партией и органами власти. При этом, если она выберет путь сдачи мандата, она может, если захочет, даже принять участие в президентских выборах, такая возможность с ней тоже обсуждается», — рассказывает один из собеседников издания Znak.com.

Эксперты считают, что уговорить Поклонскую добровольно сдать мандат будет правильным решением. «В этом случае интеллигенция будет властям благодарна. Процесс отчуждения людей от системы будет приостановлен, ведь они убедятся, что система вполне вменяема и деятельность „черносотенцев“ не одобряет. Более того, станет очевидным, что система сильна: она сохраняет способность урезонивать своих наиболее ретивых сторонников», — отметил политолог Аббас Галлямов.

Источник: Znak.com.