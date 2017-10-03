Пречистенскую набережную в Москве частично перекроют для укладки асфальта.

С 20:00 вторника, 3 октября, до 05:00 четверга, 5 октября, для движения закроют участок набережной от Крымского моста до Соймоновского проезда.

«Полное перекрытие участка Пречистенской набережной было необходимо из-за сложности и интенсивности работ. Ночные перекрытия излишне продлили бы срок ремонта», — отметили в ГБУ «Автомобильные дороги».

Источник: mos.ru