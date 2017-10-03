В Москве проходят проверки в двух вузах, школе и жилом доме после анонимных звонков о минировании зданий.

Очередные сообщения об угрозах взрыва поступили в отношении Московского государственного областного университета, Московского политехнического университета и гимназии № 1503, а также дома по адресу: улица Павла Корчагина, 3.

Об эвакуации людей из зданий не сообщается.

С 10 сентября по всей России из торговых центров, университетов, вокзалов, кинотеатров и других объектов из-за сообщений о минировании эвакуировали сотни тысяч людей. Только за 21 сентября в Москве эвакуировали шесть столичных управ, несколько корпусов Пушкинского музея и Московского музея современного искусства, а также офис «Яндекса» после визита Владимира Путина. Власти при этом ситуацию практически никак не комментируют.

The Village уже рассказывал, что сейчас известно об эвакуациях.

Источник: ТАСС