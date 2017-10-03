Прием заявок в некоммерческую школу-пансион «Летово» открылся 25 сентября. Об этом сообщается на сайте школы.

На территории школы более 60 гектаров соснового леса с кампусом для учеников и домами, в которых живут педагоги, а также спортивные залы, лаборатории, творческие мастерские, библиотека, 25-метровый бассейн, теннисные корты и многое другое.

Кроме того, ученикам 9-11 классов, которые решат поступать в зарубежный университет, предложат двуязычную модель обучения — по окончании школы абсолютно все дети будут свободно говорить на английском.

Сообщается, что зачисление в «Летово» проходит по результатам онлайн-тестов и очного собеседования — в первый год зачислят 200 учеников. Всем принятым детям, чьи родители не смогут платить за обучение, выдадут стипендии — их размер зависит от уровня дохода семей — вплоть до полного покрытия всех расходов.

Набор на первый учебный год продлится до 1 декабря 2017 года. Заявки на обучение в 7-9 классах можно подать на сайте школы.