Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии направил в ее президиум заключение, где указаны недостатки диссертации министра культуры Владимира Мединского.

В заключении сказано, что в диссертации министра множество неточностей и недочетов, а также есть «курьезные ошибки». Кроме того, в работе всего 13 ссылок на архивные фонды. По мнению экспертов, все они носят «откровенно номинальный характер». В связи с этим историки усомнились, что, во-первых, Мединский бывал в архивах при написании диссертации, а во-вторых, ученые упрекнули министра за то, что он «не открыл ничего нового».

Помимо этого, ученые раскритиковали тезис Мединского о том, что «национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности». По их мнению, «это ложное положение, входящее в непримиримое противоречие с принципами научности, объективности и историзма».

Эксперты также не согласились с тем, как Мединский анализирует летописи. Претензия их состоит в том, что министр читал переводы, а не оригиналы источников. В результате Мединский опровергает высказывания иностранцев, но ссылается при этом на русские летописи, как на наиболее достоверный источник. По мнению совета ВАК, министр «не придает значения тому, что летописи нуждаются в специальной источниковедческой критике и перекрестной проверке».

Сомнение у историков вызвали и другие методы работы Мединского с источниками. В диссертации министра сказано, что она написана на основе сочинений иностранцев, однако в работе анализируются только переводы на русский язык, а не оригинальные издания.

Эксперты также раскритиковали название диссертации Мединского — «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков». Они подчеркнули, что невозможно добиться объективности при рассмотрении «одного государства, социума, культуры» современниками событий. Мединский «может просто заявить, что „на самом деле все было не так“, не обременяя себя поиском доказательств», — заключили в ВАК.

Ранее экспертный совет Высшей аттестационной комиссии рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук.

Источник: газета «Коммерсантъ»