Фракции Госдумы выбрали приоритетные законопроекты, которые будут рассмотрены нижней палатой осенью. В итоговый перечень вошли 16 инициатив, в числе которых — законопроект о сокращении новогодних каникул.

Документ, внесенный КПРФ в конце сентября, предлагает сделать праздничными днями промежуток между 31 декабря и 3 января, а также 7 января. Кроме того, выходными предлагается сделать 18 марта (день присоединения Крыма к России) и 7 ноября (день Октябрьской революции).

Другие выбранные КПРФ инициативы для рассмотрения — законы о государственном контроле над уровнем цен на продукты, о соцподдержке «детей войны» (родившихся в период с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года) и о прогрессивной шкале налогообложения для физлиц.

Источник: «РБК»