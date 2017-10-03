Минздрав не будет штрафовать родителей, отказавшихся от вакцинации своих детей.

«Конечно, мы говорили о том, что в мире существует разный опыт, в том числе и наказание рублем (за отказ от прививок. — Прим. ред.). Но дело в том, что мы же не можем наказывать через родителей детей», — сказала глава ведомства Вероника Скворцова.

По ее словам, ведомство планирует вести разъяснительную работу с родителями, которые отказываются от прививания своих детей.

«Мы настроены на то, чтобы очень терпеливо разъяснять, используя различные психологические выверенные приемы для разных групп населения — в зависимости от образовательного уровня, социального уровня и так далее», — добавила Скворцова.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова предлагала «изменить» оплату больничных листов родителям, дети которых заболели из-за того, что родители отказались делать им прививки.

Источник: агентство «РБК»