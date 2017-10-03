29 сентября в России стартовал флешмоб под хэштегом #удепрессиинетлица. Пользователи Facebook, Twitter и «ВКонтакте» рассказывают, как они справляются с депрессией, а также выкладывают фото с целью показать, что депрессию нельзя определить по внешнему виду человека.

На следующий день после первой фотографии я чуть не бросилась под поезд. Вторая фотография - начало двухмесячного пьянства, слез и боли#удепрессиинетлица #faceofdepression pic.twitter.com/o5MgMzYaCO — Хлоюшка (@Hloya_Darkness) October 3, 2017

#faceofdepression #удепрессиинетлица поддержу флешмоб! Тем же вечером, которым датируется фото, у меня была попытка суицида pic.twitter.com/4LJH0IgdNX — агент Kuro|👽| (@nyctashanight) October 2, 2017

Флешмоб инициировала Талинда Бенингтон — вдова лидера Linkin Park Честера Бенингтона, который покончил с собой. Она выложила видео, где видно, как выглядел и чем занимался музыкант за 36 часов до смерти. После этой публикации в Twitter стартовал флешмоб под хэштегом #faceofdepression.

My next tweet is the most personal tweet I have ever done. I'm showing this so that you know that depression doesn't have a face or a mood. — Talinda Bennington (@TalindaB) September 16, 2017

О том, как распознать депрессию и победить фобии, читайте в нашем материале.

Источник: онлайн-издание Tjournal