В соцсетях стартовал флешмоб #удепрессиинетлица
29 сентября в России стартовал флешмоб под хэштегом #удепрессиинетлица. Пользователи Facebook, Twitter и «ВКонтакте» рассказывают, как они справляются с депрессией, а также выкладывают фото с целью показать, что депрессию нельзя определить по внешнему виду человека.
Флешмоб инициировала Талинда Бенингтон — вдова лидера Linkin Park Честера Бенингтона, который покончил с собой. Она выложила видео, где видно, как выглядел и чем занимался музыкант за 36 часов до смерти. После этой публикации в Twitter стартовал флешмоб под хэштегом #faceofdepression.
О том, как распознать депрессию и победить фобии, читайте в нашем материале.
Источник: онлайн-издание Tjournal
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