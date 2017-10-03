Европейский суд по правам человека обнаружил нарушение российскими судами права на свободное выражение мнения в рамках дела о публикациях «Новой газеты» про гибель подводной лодки «Курск».

Как пояснили в ЕСПЧ, российские органы правосудия при рассмотрении дела исходили из предположения, что защита чести и достоинства важнее свободы выражение мнения. При этом суды не приняли во внимание значимую роль свободных СМИ в демократическом обществе.

Российские власти, помимо покрытия судебных расходов, должны выплатить «Новой газете» компенсацию на сумму 3 388 евро, а также 2 170 евро — корреспонденту издания Елене Милашиной.

В январе 2005 года «Новая газета» опубликовала две статьи Елены Милашиной, в которых утверждалось, что экспертное заключение о гибели экипажа «Курска» вскоре после взрыва на подлодке помогло офицерам ВМФ избежать ответственности за проваленную спасательную операцию. В декабре того же года Басманный суд Москвы обязал газету опровергнуть сведения, порочащие деловую репутацию главного судмедэксперта министерства обороны Виктора Колкутина, и выплатить компенсацию.

Источник: ЕСПЧ