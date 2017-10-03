Жители еще 37 домов настояли на их включении в программу реновации.

«Общие собрания собственников таких многоквартирных домов были проведены в период голосования по программе вплоть до 1 июля 2017 года, протоколы представлены в правительство до 20 июля 2017 года, что в полном объеме соответствует требованиям закона», — рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он отметил, что правительством Москвы были рассмотрены протоколы о включении еще 22 домов в программу реновации, но данные дома не могут быть включены в программу из-за различных нарушений.

Таким образом, в настоящее время программа реновации включает 5 177 домов.

В материалах к заседанию президиума правительства уточняется, что из программы исключены дома по адресам: проспект Буденного, 28, корпус 1; улица Циолковского, 5; улица Лодочная, 27, строение 1; улица Ставропольская, 15.

Дополнительно включенные в программу дома располагаются в ВАО (семь домов), ЗАО (один дом), СВАО (пять домов), ТиНАО (восемь домов), ЦАО (11 домов), ЮВАО (один дом), ЮЗАО (четыре дома).

Источник: информагентство «Москва»