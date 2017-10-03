Авиакомпания «Аэрофлот» рекомендовала пассажирам, направляющимся из Венеции, заранее прибывать на регистрацию на рейсы, вылетающие с 4 по 18 октября 2017 года включительно.

Авиакомпания просит пассажиров рейсов SU2423 и SU2597 прибывать в аэропорт не менее чем за три часа до времени вылета для прохождения регистрации и всех предполетных формальностей.

Просьба связана с тем, что с 4 октября в аэропорту Марко Поло в Венеции ожидается увеличение количества пассажиров, вызванное переводом рейсов авиакомпании Ryanair из аэропорта Тревизо. Кроме того, в аэропортовом комплексе Марко Поло ведутся масштабные работы по реконструкции терминала.

Источник: информагентство «Москва»